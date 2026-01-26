Ричмонд
Последствия гололеда в Молдове: отмена занятий в школах, аварии и травмы

Ледяной дождь и гололед осложняют движение на дорогах Молдовы, в кишиневских школах отменены занятия.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Низкие температуры и ледяной дождь, прошедшие в Молдове в течение прошедших суток, привели к образованию ледяной корки на дорогах в населенных пунктах и на трассах страны.

В связи с погодной обстановкой Министерство образования в воскресенье рекомендовало учебным заведениям и местным властям самостоятельно принять решение, как проводить занятия в ближайшие дни: дистанционно или с очным присутствием.

В примэрии Кишинева сообщили о проведении экстренного совещания с преторами секторов и руководителями муниципальных служб, на котором обсуждалась борьба с гололедицей. Был согласован план действий на вечер и раннее утро понедельника, принято решение о мобилизации для уборки сотрудников всех подразделений.

Учитывая рекомендации Министерства образования, муниципалитет принял решение о том, что школы Кишинева не будут работать, а уроки будут отрабатываться в течение семестра.

В Приднестровье учебные заведения также были переведены в понедельник на онлайн-обучение. Из-за опасных погодных условий занятия во всех школах и вузах региона проходят в дистанционном формате.

Тяжелая обстановка наблюдалась и на междугородних трассах по всей стране.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием спецтранспорта произошло накануне вечером у въезда в село Сирота Оргеевского района. Грузовик, участвовавший в работах по уборке дорог, занесло на скользком асфальте, из-за чего машину выбросило в кювет. В результате аварии два человека, находившихся в кабине, получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Всего же только в Оргеевском районе в течение дня в воскресенье зарегистрировано пять ДТП, произошедших из-за гололеда или несоответствующей комплектации автомобиля для холодного сезона.

Приемное отделение Института скорой помощи в Кишиневе столкнулось с большим наплывом пациентов. Большинство обращений — травмы, полученные из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда. По состоянию на 18.00 в воскресенье в отделении неотложной помощи поступили 270 человек. Из них 250 пациентов обратились за консультацией к врачу-травматологу.

«Ситуация остается крайне сложной: в зале ожидания по-прежнему находится большое количество пациентов, а поток обращений продолжает расти. Медицинский персонал работает на пределе возможностей, чтобы как можно быстрее помочь пациентам. Число сотрудников службы неотложной помощи было увеличено, все бригады работают в условиях максимальной нагрузки», — сообщили в медучреждении.

