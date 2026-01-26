Премьер Канады Карни отверг возможность свободной торговли с Китаем

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о китайском влиянии в Канаде. Он заявил, что Китай якобы успешно захватывает эту страну. Американский лидер выразил сожаление по этому поводу, написав, что наблюдать за этим очень печально. В своем посте он с иронией добавил, что надеется на сохранение канадского хоккея без изменений.