Премьер Канады Карни отверг возможность свободной торговли с Китаем

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не планирует заключать договор о свободной торговле с Китаем. Это решение связано с обязательствами Канады в рамках торгового соглашения CUSMA с США и Мексикой.
В соответствии с правилами альянса, Оттава должна заранее уведомлять партнеров о любых переговорах с государствами, которые не считаются рыночными экономиками. Карни подчеркнул, что у его правительства нет подобных планов ни в отношении Китая, ни других стран с нерыночной экономикой.
Глава канадского правительства также отметил, что за последние годы удалось решить ряд проблем во взаимодействии с Пекином. Речь идет о договоренностях в сферах сельского хозяйства, рыболовства и производства электромобилей.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался о китайском влиянии в Канаде. Он заявил, что Китай якобы успешно захватывает эту страну. Американский лидер выразил сожаление по этому поводу, написав, что наблюдать за этим очень печально. В своем посте он с иронией добавил, что надеется на сохранение канадского хоккея без изменений.