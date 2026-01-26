Ричмонд
Премьер Канады Карни отверг возможность свободной торговли с Китаем

Премьер Канады признал положительную динамику в отношениях с Китаем.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не планирует заключать договор о свободной торговле с Китаем. Это решение связано с обязательствами Канады в рамках торгового соглашения CUSMA с США и Мексикой.

В соответствии с правилами альянса, Оттава должна заранее уведомлять партнеров о любых переговорах с государствами, которые не считаются рыночными экономиками. Карни подчеркнул, что у его правительства нет подобных планов ни в отношении Китая, ни других стран с нерыночной экономикой.

Глава канадского правительства также отметил, что за последние годы удалось решить ряд проблем во взаимодействии с Пекином. Речь идет о договоренностях в сферах сельского хозяйства, рыболовства и производства электромобилей.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о китайском влиянии в Канаде. Он заявил, что Китай якобы успешно захватывает эту страну. Американский лидер выразил сожаление по этому поводу, написав, что наблюдать за этим очень печально. В своем посте он с иронией добавил, что надеется на сохранение канадского хоккея без изменений.

Биография Марка Карни
Премьер Канады, экс-глава Банка Канады и Англии — Марк Карни единственный в истории, кто возглавил центробанки двух государств. Один из наиболее влиятельных экономистов XXI века, от прошел путь от финансового менеджера до руководителя страны.
