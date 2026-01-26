Ричмонд
СМИ: Актриса Мария Аронова обратилась к врачам из-за долгих приступов икоты

Российская актриса Мария Аронова обратилась к врачам из-за долгих и мучительных приступов икоты. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в Telegram-канале Mash.

Медики провели обследование артистки, в ходе которого обнаружили серьезные повреждения внутренних органов. Ароновой диагностировали воспаление пищевода и стеатогепатит — ожирение печени с признаками повреждения клеток.

Кроме того, состояние актрисы ухудшается из-за сахарного диабета второго типа. Врачи назначили ей строгую средиземноморскую диету и регулярный контроль липидов крови. Она остается под наблюдением специалистов, уточнили в публикации.

Сама артистка информацию никак не комментировала.

До этого в Сети появлялась информация, что актера Алексея Серебрякова госпитализировали из-за обострения хронического бронхита, врачи запретили ему курить. Позже его супруга Мария сообщила, что артист здоров, слухи о его госпитализации — вымысел.

Mash неоднократно обвиняли в создании фейковых сенсаций. В августе Таганский районный суд назначил Telegram-каналу административный штраф в размере 200 тысяч рублей за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.