Премьер Японии Такаити не ответила на вопрос о пересмотре безъядерных принципов

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время дебатов перед выборами в нижнюю палату уклонилась от ответа на вопрос о пересмотре трех безъядерных принципов.
«Сейчас мы находимся в процессе работы, я не могу давать прогнозы в одиночку. Но я считаю, что мы должны создать систему для того, чтобы как следует защитить японский народ, территории, морское и воздушное пространство», — резюмировала Такаити, фактически уйдя от ответа.
В ходе трансляции Япония подтвердила приверженность трем безъядерным принципам. Чиновник отметила, что по поводу пункта «не ввозить» власти следуют позиции министра иностранных дел Окады: в чрезвычайной ситуации, если нельзя защитить безопасность Японии без разрешения на вход в порт с атомным оружием, власти примут решение и объяснят народу. При этом в Японии подняли вопрос о пересмотре военной стратегии и заговорили об увеличении расходов на оборону.
Ранее KP.RU сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров обеспокоен тем, что в Японии начали открыто говорить о пересмотре внеядерного статуса. Глава МИД РФ считает это тревожным звонком.