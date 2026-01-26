Премьер Японии Такаити не ответила на вопрос о пересмотре безъядерных принципов

В ходе трансляции Япония подтвердила приверженность трем безъядерным принципам. Чиновник отметила, что по поводу пункта «не ввозить» власти следуют позиции министра иностранных дел Окады: в чрезвычайной ситуации, если нельзя защитить безопасность Японии без разрешения на вход в порт с атомным оружием, власти примут решение и объяснят народу. При этом в Японии подняли вопрос о пересмотре военной стратегии и заговорили об увеличении расходов на оборону.