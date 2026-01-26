В новосибирский зоопарк прилетел редкий трёхпалый дятел

В январе 2026 года на территории новосибирского зоопарка впервые заметили трёхпалого дятла — птицу с яркой жёлтой «шапочкой», которую местные орнитологи ласково называют желтоголовым дятлом. Этот редкий гость из хвойных лесов Сибири почти не появляется в городской черте, а уж тем более в зоопарке.
Сенсацию сделал сам дятел: он громко и азартно долбил деревянное ограждение в «Динопарке», создавая такой переполох, что на шум прибежала сотрудница зоопарка и волонтёр Фонда имени Р. А. Шило Анастасия Вишневецкая. Ей удалось заснять редкого пернатого на телефон.
Напомним, в Новосибирской области обитает шесть видов дятлов, но трёхпалый — один из самых скрытных и редких.
