В новосибирский зоопарк прилетел редкий трёхпалый дятел

В январе 2026 года на территории новосибирского зоопарка впервые заметили трёхпалого дятла — птицу с яркой жёлтой «шапочкой», которую местные орнитологи ласково называют желтоголовым дятлом. Этот редкий гость из хвойных лесов Сибири почти не появляется в городской черте, а уж тем более в зоопарке.