В новосибирский зоопарк прилетел редкий трёхпалый дятел

Сенсацию сделал сам дятел: он громко и азартно долбил деревянное ограждение в «Динопарке», создавая такой переполох, что на шум прибежала сотрудница зоопарка.

Источник: Новосибирский зоопарк

В январе 2026 года на территории новосибирского зоопарка впервые заметили трёхпалого дятла — птицу с яркой жёлтой «шапочкой», которую местные орнитологи ласково называют желтоголовым дятлом. Этот редкий гость из хвойных лесов Сибири почти не появляется в городской черте, а уж тем более в зоопарке.

Сенсацию сделал сам дятел: он громко и азартно долбил деревянное ограждение в «Динопарке», создавая такой переполох, что на шум прибежала сотрудница зоопарка и волонтёр Фонда имени Р. А. Шило Анастасия Вишневецкая. Ей удалось заснять редкого пернатого на телефон.

Напомним, в Новосибирской области обитает шесть видов дятлов, но трёхпалый — один из самых скрытных и редких.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирский зоопарк показал львов, резвящихся в сугробах.