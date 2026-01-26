Ричмонд
Новосибирский фотограф Махоров в тридцатиградусный мороз устроил заплыв на сапе

Он даже искупался в незамерзающей протоке Оби.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский фотограф Вадим Махоров устроил заплыв на сапе в тридцатиградусный мороз. Он отправился на незамерзающую протоку Оби, где недавно местные экстремалы также проводили заплыв на сапах. Тогда фотограф в нем не участвовал, так как вел съемку, но недавно решил это исправить.

— 25 января я решил сам пройтись по морозной воде на сапе! С утра было −30, но мороз только добавляет красоты. Неделю назад я снимал сапы в −40 и пожалел, что не смог совместить съемку с прогулку по воде, — написал он в своем Telegram-канале.

В беседе с КП-Новосибирск Махоров отметил, что заплыв ему понравился.

— Было совсем не холодно. Красивая зимняя сказка, — добавил он.