Жители Новосибирска остались недовольны новыми трамваями на маршруте № 13

В Новосибирске трамвайный маршрут № 13, связывающий Гусинобродское шоссе и улицу Писарева, был на 100% укомплектован новыми вагонами. На линию вышли современные чёрно-красные модели Т-701. Об этом стало известно в минувшую субботу, 24 января.
Данный маршрут является самым востребованным в Новосибирске, в связи с чем он был выбран приоритетным для внедрения техники нового поколения.
«Именно поэтому его выбрали первым для внедрения современных моделей: низкий пол, больше дверей, комфорт для пассажиров, в том числе маломобильных», — сообщили городские власти в соцсетях.
Обновление городского трамвайного парка проходит поэтапно. Следующие партии вагонов данной модели планируется направить на другие маршруты, в том числе расположенные на левом берегу.
Однако не все горожане восприняли новости о новых трамваях на 13 маршруте позитивно. Так пользователь Степан Осмоловский заметил, что несмотря на появление новых вагонов, трамвайные пути в городе находятся в плачевном состоянии.
«Для начала бы реконструировали трамвайные пути, чтобы они не были извилистыми, как на перекрёстке Мичурина/Ядринцевская, не тонули в грязи, по ним не ездили водители», — написал пользователь в соцсетях.
Он дополнил, что кроме этого хотел бы видеть в городе новые остановочные платформы с крытыми остановочными павильонами, удобными пандусами и ограждением, которые бы сделали пользование трамваями более удобным для пенсионеров и маломобильных граждан.
«Дело хорошее. Ещё бы рельсы обновить, а то едешь как на американских горках. Это про Калининский район. И покрытие привести в порядок. Где-то провалы, а где-то вспучивание плитки», — отметил пользователь Gordon Shumway.
Пользователь Роман Степанов заметил, что для новосибирских пешеходов остаётся проблемой состояние дорог на придомовых территориях: «А дороги во дворах с такими огромными колеями в снегу, что и до трамваев не добраться. Ни пешим ходом, ни на авто».
Пользователь Оксана Шабалина заметила, что новые вагоны не обеспечивают нужного комфорта пассажиров из-за запущенных остановок.
«К сожалению, низкий пол не для нашей реальности! Именно по 13 му маршруту остановки в ужасном состоянии! Из трамвая приходится с трудом выбираться на полуметровый наст из снега и льда! И с этой высоты нужно умудриться запрыгнуть в салон трамвая! То ещё испытание!» — написала она.
«Зато на левом берегу на широкой около поликлиники бабки на коленках заползают в старьё», — дополнила её комментарий пользователь Natalia Sokolova, имея ввиду старые трамваи с высокой платформой.