Нижегородским школьникам разрешили не ходить в школу в сильные морозы

Согласно разъяснению, при снижении температуры воздуха до −25… −29 градусов школьники 1−4 классов, обучающиеся в городских школах, могут не посещать занятия.
Для сельских школ порог шире — дома могут остаться ученики с 1 по 9 класс. Если температура опускается до −30 градусов и ниже, не посещать школу разрешается учащимся 1−9 классов в городе и 1−11 классов в сельской местности. В минобре подчеркнули, что окончательное решение о посещении занятий остается за родителями или законными представителями ребенка.
В случае, если они решают оставить ребенка дома, необходимо уведомить об этом школу в установленном порядке. Такие пропуски не будут считаться неуважительными. При принятии решения родителям рекомендовано учитывать дополнительные факторы: направление и силу ветра, расстояние до школы, а также то, как ребенок переносит холод. Если ребенок все же идет в школу в мороз, особенно если он учится в начальных классах, родителям советуют обеспечить его сопровождение туда и обратно.
На момент публикации в распоряжении редакции НИА «Нижний Новгород» нет данных о переходе школ региона на дистант или отмене занятий из-за низких температур. Между тем, в некоторых районах соседней Мордовии ученики 1−9 классов уже переведены на дистанционное обучение. Подобные меры также рекомендованы школам в Саратовской и Ульяновской областях.
Сообщалось, что на карантин по ОРВИ закрылись четыре нижегородские школы и детсад.