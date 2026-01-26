Нижегородским школьникам разрешили не ходить в школу в сильные морозы

В случае, если они решают оставить ребенка дома, необходимо уведомить об этом школу в установленном порядке. Такие пропуски не будут считаться неуважительными. При принятии решения родителям рекомендовано учитывать дополнительные факторы: направление и силу ветра, расстояние до школы, а также то, как ребенок переносит холод. Если ребенок все же идет в школу в мороз, особенно если он учится в начальных классах, родителям советуют обеспечить его сопровождение туда и обратно.