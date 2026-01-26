Пять человек пропали без вести после пожара на пищевом заводе в Греции

Пожар вспыхнул, когда предприятие близ города Трикала работало на полную мощность. В момент происшествия на территории завода находились 13 человек. Трое из них погибли, а судьба еще пяти остается неизвестной. Поисково-спасательные работы сильно осложняются тем, что завод работал круглосуточно и использовал легковоспламеняющиеся материалы.