Пять человек пропали без вести после пожара на пищевом заводе в Греции

Три человека погибли в результате ЧП на заводе в Греции.

Источник: Комсомольская правда

В Греции после крупного пожара на пищевом заводе продолжают искать пятерых пропавших без вести. Три человека уже погибли в результате этого инцидента, пишет RMF24 со ссылкой на пожарные службы.

Пожар вспыхнул, когда предприятие близ города Трикала работало на полную мощность. В момент происшествия на территории завода находились 13 человек. Трое из них погибли, а судьба еще пяти остается неизвестной. Поисково-спасательные работы сильно осложняются тем, что завод работал круглосуточно и использовал легковоспламеняющиеся материалы.

Пожарные бригады в данный момент сосредоточены на том, чтобы не допустить распространения огня. Их главная цель — защитить близлежащие здания от возгорания.

Причину происхождения огня расследует специальное подразделение. Пожарные продолжают тушить пламя с максимальной интенсивностью, пока не возьмут ситуацию под полный контроль.

Ранее из-за пожара в Москве погибли два человека. Столичная прокуратура назвала предварительную причину — неосторожное обращение с огнем.