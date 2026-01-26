Врач Мясников назвал причины запрета на алкоголь при приёме антибиотиков

Употребление алкогольных напитков в период приёма антибиотиков недопустимо по двум причинам, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, спиртное способно снижать эффективность лекарственных препаратов, которые назначаются для борьбы с инфекционными заболеваниями. Также, как отметил Мясников, совмещение употребления алкоголя и приёма антибиотиков может спровоцировать сильные рвотные позывы.
«Неукротимая многодневная рвота. Если вы принимаете цефалоспорины либо метронидазол, вы натыкаетесь на эту реакцию. Помимо того, что они перестают работать», — сказал телеведущий в эфире своей программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Напомним, в декабре Мясников подчеркнул, что не следует отказываться от статинов в период новогодних праздников из-за употребления алкоголя. Он обратил внимание на опасность резкого прекращения медикаментозного лечения.
Ранее терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru призвал не согреваться алкогольными напитками во время морозов. Он уточнил, что существуют другие способы противостояния холоду. Врач добавил, что в таких случаях лучше согреваться горячим бульоном, морсом или травяным чаем.