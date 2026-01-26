Собянин: почти 1,3 тыс. катков работает в Москве в этом году

Этой зимой в Москве открыты лыжные трассы общей длиной свыше 700 километров, почти 1300 катков, 231 ледяная горка и снежный городок. Об этом в своём канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«В Южном административном округе особого внимания заслуживает каток на Царской набережной в музее-заповеднике “Коломенское”. Это один из самых протяжённых катков России с искусственным льдом — 1,7 километра. Одновременно здесь могут кататься более 2,5 тысячи человек. Свыше 14 миллионов светящихся лампочек вечером создают волшебный эффект звёздного неба», — написал Сергей Собянин.
На юго-востоке в парке 850-летия Москвы открыта главная лыжная трасса длиной около 13 км с освещением и искусственным снегом. В Центральном административном округе мультимедийный каток в олимпийском комплексе «Лужники» занимает более 16 тысяч кв. метров и может вмещать до трёх тысяч человек. На катке использованы технологии видеомэппинга и динамической подсветки.
В парке «Сокольники» обновили каток «Лёд», который существует с советских времён и занимает более 5 тысяч кв. метров. Здесь созданы пункты проката и сцена для мероприятий.
«Новинки этого зимнего сезона — каток в спорткластере на Кетчерской улице и круглогодичная спортивная площадка в парке у Святого озера. На последней разместились хоккейная коробка и многофункциональный павильон, так что заниматься спортом теперь можно буквально рядом с домом», — написал Сергей Собянин.
В национальном парке «Лосиный Остров» открыты лыжные маршруты с пунктами проката и обогрева. Главный каток страны находится на ВДНХ. На нём есть зоны свободного катания и хоккейные площадки. В парке «Яуза» также расположены катки, лыжные трассы и тюбинговые горки. Более 20 дорожек для спуска находятся у Ростокинского акведука.
В районе Бибирево и на Ангарской улице созданы новые всесезонные спортивные площадки с катками и современным оборудованием. Кроме того, любители лыж могут насладиться трассами в Химкинском лесопарке и усадьбе Михалково, а на северо-западе в ландшафтном парке «Митино» работает каток «Льдинка» с пунктами проката и раздевалками.
Насладиться зимними прогулками можно в Тропаревском лесопарке, где проложены лыжные трассы. После масштабной модернизации вновь открылся известный горнолыжный комплекс «Воробьёвы горы».
В Северном Бутове находятся самые длинные в городе лыжные трассы «Альфа-Битца» (более 20 км) и «Поляны Бутово» (свыше 15 км), которые соединяются в двух местах. В Битцевском лесу на территории спортивного комплекса «Севастопольский проспект» также оборудованы горнолыжные склоны.
В Троицком и Новомосковском округах можно покататься на лыжах, коньках и ватрушках. Так, в спортивно-оздоровительной базе «Лесная» проложена лыжная трасса с пятью дистанциями от одного до десяти километров и тёплой раздевалкой.
Помимо этого, в этом сезоне в ТиНАО открыли круглогодичные спортивные площадки в Щербинке и Коммунарке. Ледовое поле площадью 800 кв. метров позволяет кататься на коньках зимой и играть в футбол или баскетбол летом. Площадка освещается для занятий в любое время дня.
В Зеленограде ледовые площадки с искусственным льдом расположены у корпусов 403, 901, 1131, 2034 и на Озёрной аллее у спорткомплекса «Орбита». У корпуса 165 создан новый каток с тёплой раздевалкой и прокатом коньков.
Самый большой каток столицы с площадью 1500 квадратных метров находится на площади Юности, где после капитального ремонта появился тёплый павильон с раздевалками и пунктом проката. Для любителей лыжных прогулок в 7-м микрорайоне обустроена трасса с искусственным снегом длиной 3,7 км.
«От гигантского катка в “Коломенском” до самых длинных лыжных трасс в Бутове, от центра до окраин — Москва подготовила множество мест для сезонного досуга. Выбирайте свой маршрут и наслаждайтесь яркой зимней атмосферой столицы», — подытожил Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что материалы для дорожного ремонта и благоустройства общественных пространств производятся на московских заводах.