Собянин: почти 1,3 тыс. катков работает в Москве в этом году

На юго-востоке в парке 850-летия Москвы открыта главная лыжная трасса длиной около 13 км с освещением и искусственным снегом. В Центральном административном округе мультимедийный каток в олимпийском комплексе «Лужники» занимает более 16 тысяч кв. метров и может вмещать до трёх тысяч человек. На катке использованы технологии видеомэппинга и динамической подсветки.