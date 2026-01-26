Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта тайна смерти канадки, найденной в окружении 12 динго в Австралии

Полиция после необходимых экспертиз раскрыла тайну смерти канадки, которую нашли в окружении 12 собак-динго на острове в Австралии.

Источник: Аргументы и факты

Полиция раскрыла обстоятельства тайной смерти жительницы Канады, 19-летней Пайпер Джеймс, тело которой нашли на австралийском острове К’гари в окружении 12 собак-динго, материал из The Sun перевел aif.ru.

Девушку растерзала агрессивная стая, однако в ее легких также обнаружена вода.

«После первоначального вскрытия, учитывая причастность этой стаи к инциденту и последующие наблюдения, было решено, что эта стая представляет неприемлемую угрозу общественной безопасности», — сообщил представитель Министерства окружающей среды, туризма, науки и инноваций.

По его словам, предположительно, перед смертью Джеймс решила поплавать, но на нее напали динго.

Власти решили, что агрессивных животных необходимо усыпить.

Напомним, тело Джеймс было обнаружено 19 января на острове К гари, его окружили 12 собак-динго. В 2023 году в этом же месте животные убили туристку, а также пытались утопить ребенка, малыша удалось спасти.