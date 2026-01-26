Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальневосточные ученые учат искусственный интеллект чувствовать запахи

Обоняние такого ИИ будет несоизмеримо богаче человеческого, он сможет обнаруживать практически любой элемент из таблицы Менделеева.

Источник: PrimaMedia.ru

Ученые ДВФУ приступили к разработке искусственного интеллекта, который сможет по-настоящему ощущать и воспринимать запахи. В основе «цифрового носа» будет лежать технология передовой лазерной сенсорики. Она способна определять вещества в любом агрегатном состоянии и обнаруживать практически любой элемент таблицы Менделеева, что превосходит возможности человеческого обоняния, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

Привычный ИИ — это набор алгоритмов для конкретных задач, будь то распознавание лиц или генерация текста, AGI — это интеллект нового уровня. Он способен не только обрабатывать гигантские объемы данных, но и понимать контекст, самостоятельно обучаться и обладать аналогами эмоций.

«Основой для “цифрового носа” станет передовая лазерная сенсорика. Технология способна улавливать не только то, что чувствует человек, но и гораздо больше: определять вещества в любом состоянии (газ, жидкость, твердое тело) и обнаруживать практически любой элемент из таблицы Менделеева. Обоняние такого ИИ будет несоизмеримо богаче человеческого», — рассказал руководитель проекта Владимир Лисица.

Ученые ДВФУ разрабатывают методологию, которая позволит объединить множество нейронных сетей в сложную, взаимосвязанную систему — подобие цифрового обонятельного центра. Именно он и станет основой для нового чувства у искусственного интеллекта.

Когда технология будет отработана, она откроет двери в самые разные сферы. Такие системы смогут совершить революцию в медицине, безопасности, экологии и промышленности. Система позволит по анализу запахов выдыхаемого человеком диагностировать заболевания на ранней стадии. Также благодаря предельной чувствительностью можно будет находить опасные вещества в общественных местах, синтезировать ароматы для парфюмерии и запах пищевых продуктов.

Реализация проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе грантов для малых научных групп от Российского научного фонда. Итогом проекта станет создание основных положений концепции и базовых элементов методологии перехода от АI к AGI.

Напомним, ДВФУ активно развивает исследования и практические разработки в области искусственного интеллекта, реализуя прорывные проекты в партнерстве с ведущими организациями. Так, совместно со Сбером создан Дальневосточный центр ИИ, который фокусируется на разработке уникального программного обеспечения и аналитических исследований, включая регулирование ИИ в странах АТР. Среди ключевых проектов центра — ИИ-модель для оптимизации работы морских портов, система мониторинга тропических циклонов, решение для распознавания амурских тигров по данным с фотоловушек. Университет укрепляет статус экспертной площадки для международного сотрудничества в сфере ИИ, способствуя научно-образовательному и технологическому обмену с дружественными странами.