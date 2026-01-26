Дальневосточные ученые учат искусственный интеллект чувствовать запахи

Напомним, ДВФУ активно развивает исследования и практические разработки в области искусственного интеллекта, реализуя прорывные проекты в партнерстве с ведущими организациями. Так, совместно со Сбером создан Дальневосточный центр ИИ, который фокусируется на разработке уникального программного обеспечения и аналитических исследований, включая регулирование ИИ в странах АТР. Среди ключевых проектов центра — ИИ-модель для оптимизации работы морских портов, система мониторинга тропических циклонов, решение для распознавания амурских тигров по данным с фотоловушек. Университет укрепляет статус экспертной площадки для международного сотрудничества в сфере ИИ, способствуя научно-образовательному и технологическому обмену с дружественными странами.