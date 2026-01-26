Дальневосточные ученые учат искусственный интеллект чувствовать запахи

Ученые ДВФУ приступили к разработке искусственного интеллекта, который сможет по-настоящему ощущать и воспринимать запахи. В основе «цифрового носа» будет лежать технология передовой лазерной сенсорики. Она способна определять вещества в любом агрегатном состоянии и обнаруживать практически любой элемент таблицы Менделеева, что превосходит возможности человеческого обоняния, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.
Привычный ИИ — это набор алгоритмов для конкретных задач, будь то распознавание лиц или генерация текста, AGI — это интеллект нового уровня. Он способен не только обрабатывать гигантские объемы данных, но и понимать контекст, самостоятельно обучаться и обладать аналогами эмоций.
«Основой для “цифрового носа” станет передовая лазерная сенсорика. Технология способна улавливать не только то, что чувствует человек, но и гораздо больше: определять вещества в любом состоянии (газ, жидкость, твердое тело) и обнаруживать практически любой элемент из таблицы Менделеева. Обоняние такого ИИ будет несоизмеримо богаче человеческого», — рассказал руководитель проекта Владимир Лисица.
Ученые ДВФУ разрабатывают методологию, которая позволит объединить множество нейронных сетей в сложную, взаимосвязанную систему — подобие цифрового обонятельного центра. Именно он и станет основой для нового чувства у искусственного интеллекта.
Когда технология будет отработана, она откроет двери в самые разные сферы. Такие системы смогут совершить революцию в медицине, безопасности, экологии и промышленности. Система позволит по анализу запахов выдыхаемого человеком диагностировать заболевания на ранней стадии. Также благодаря предельной чувствительностью можно будет находить опасные вещества в общественных местах, синтезировать ароматы для парфюмерии и запах пищевых продуктов.
Реализация проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе грантов для малых научных групп от Российского научного фонда. Итогом проекта станет создание основных положений концепции и базовых элементов методологии перехода от АI к AGI.
Напомним, ДВФУ активно развивает исследования и практические разработки в области искусственного интеллекта, реализуя прорывные проекты в партнерстве с ведущими организациями. Так, совместно со Сбером создан Дальневосточный центр ИИ, который фокусируется на разработке уникального программного обеспечения и аналитических исследований, включая регулирование ИИ в странах АТР. Среди ключевых проектов центра — ИИ-модель для оптимизации работы морских портов, система мониторинга тропических циклонов, решение для распознавания амурских тигров по данным с фотоловушек. Университет укрепляет статус экспертной площадки для международного сотрудничества в сфере ИИ, способствуя научно-образовательному и технологическому обмену с дружественными странами.