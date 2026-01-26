Екатеринбуржцы массово отказались платить за проезд

Ранее при оплате проезда через QR-код и СБП екатеринбуржцы получали льготный тариф — 33 рубля за поездку. С 1 января 2026 года скидка отменена, и пассажиры платят полную стоимость — 42 рубля. Льготный тариф изначально вводился как временная мера: он должен был стимулировать переход горожан на безналичную оплату, ускорить посадку в транспорт и разгрузить валидаторы в часы пик.