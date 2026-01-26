Екатеринбуржцы массово отказались платить за проезд

В уральской столице зафиксировано снижение спроса на оплату проезда через СБП (архивное фото).
Жители Екатеринбурга в январе 2026 года резко сократили число оплат проезда через Систему быстрых платежей (СБП) в общественном транспорте после отмены скидки. Об этом URA.RU сообщили в компании «И-Сеть».
«Количество оплат через СБП после окончания сроков проведения акции снизилось на 60%. Ежедневно через СБП оплачивается порядка 50 тыс. проездов. Сам по себе способ оплаты проезда сохраняется и будет продолжать действовать», — рассказала генеральный директор компании «И-Сеть» Наталья Тарарычкина. По ее словам, данный способ оплаты проезда все еще остается популярным среди пассажиров.
Ранее при оплате проезда через QR-код и СБП екатеринбуржцы получали льготный тариф — 33 рубля за поездку. С 1 января 2026 года скидка отменена, и пассажиры платят полную стоимость — 42 рубля. Льготный тариф изначально вводился как временная мера: он должен был стимулировать переход горожан на безналичную оплату, ускорить посадку в транспорт и разгрузить валидаторы в часы пик.