Пермский университет в День студента остался без воды

«Работы по устранению повреждения на сети водоснабжения диаметром 20 см по Данщина, 7 сегодня продолжаются. В настоящее время идет поиск места повреждения путем прозвона сети», — пояснили в компании. В «НОВОГОР-Прикамье» добавили, что здания Пермского университета (ПГНИУ) обеспечены водой. Также осуществляется подвоз воды автоцистерной к зданиям, расположенным в промышленной зоне по улице Дзержинского, осуществляется Уточнить место ее расположения можно по тел. 2−100−680.