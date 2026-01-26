Пермский университет в День студента остался без воды

В промзону подъехала автоцистерна с водой (архивное фото).
Авария на сети водоснабжения в Дзержинском районе Перми, произошедшая накануне, 25 января, до сих пор не устранена. Оператор горводоканала, компания «НОВОГОР-Прикамье» продолжает искать место утечки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«Работы по устранению повреждения на сети водоснабжения диаметром 20 см по Данщина, 7 сегодня продолжаются. В настоящее время идет поиск места повреждения путем прозвона сети», — пояснили в компании. В «НОВОГОР-Прикамье» добавили, что здания Пермского университета (ПГНИУ) обеспечены водой. Также осуществляется подвоз воды автоцистерной к зданиям, расположенным в промышленной зоне по улице Дзержинского, осуществляется Уточнить место ее расположения можно по тел. 2−100−680.
Накануне, здания Пермского университета, а также несколько зданий, расположенные в округе, остались без водоснабжения. Авария произошла около 15:30, сообщала Единая дежурно-диспетчерская служба.