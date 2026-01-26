Исследование Стэнфорда вскрыло масштабы имитации труда в IT-сфере

«Каждый десятый разработчик в крупных IT-компаниях ничего не делает», — пишет РБК со ссылкой на исследование. Исследователи полагают, что подобная ситуация характерна не только для сферы информационных технологий, но и для большинства других отраслей. Российские специалисты по подбору персонала разделяют эту оценку и отмечают, что значительная часть таких «призраков» даже успешно продвигается по карьерной лестнице и занимает руководящие позиции.