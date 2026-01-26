Исследование Стэнфорда вскрыло масштабы имитации труда в IT-сфере

По данным исследования, около 10% представителей IT-сферы отчитываются об успехах, однако они ничего не сделали.
Каждый десятый разработчика в крупных IT-компаниях фактически бездельничает на работе, установили ученые Стэнфордского университета. Проанализировав данные о производительности более чем 50 тысяч сотрудников из сотен компаний, исследователи пришли к выводу, что 9,5% работников не вносят значимого вклада, хотя при этом регулярно отчитываются о своих успехах.
«Каждый десятый разработчик в крупных IT-компаниях ничего не делает», — пишет РБК со ссылкой на исследование. Исследователи полагают, что подобная ситуация характерна не только для сферы информационных технологий, но и для большинства других отраслей. Российские специалисты по подбору персонала разделяют эту оценку и отмечают, что значительная часть таких «призраков» даже успешно продвигается по карьерной лестнице и занимает руководящие позиции.
Ранее эксперты рынка труда прогнозировали, что в 2026 году зарплаты в IT-секторе, особенно в направлениях искусственного интеллекта и кибербезопасности, вырастут на 10−20% и более. При этом работодатели после опыта 2025 года заявляли о намерении точечно повышать оклады именно для узкопрофильных и наиболее эффективных специалистов.