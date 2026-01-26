Ричмонд
Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутово

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о строительстве улично-дорожной сети в районе четвертого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Источник: Агентство «Москва»

«В Коммунарке и Южном Бутово построим и реконструируем больше 5 км дорог. Работы пройдут в районе четвертого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который тянется от станции “Новомосковская” Сокольнической линии метро до ул. Поляны. Движение там открывалось в два этапа: в 2024 и 2025 годах», — написал Собянин.

По его словам, в рамках проекта планируют реконструировать участок ул. Поляны от съезда с трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до д. 42 по ул. Поляны; реконструировать и построить участок проспекта Куприна от автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до Проектируемого проезда № 7048; построить участок магистральной улицы от Проектируемого проезда № 816 до ул. Бартеневская; построить путепровод через Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе; реконструировать участок ул. Александры Монаховой от магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до проспекта Куприна.

В проекте также — строительство съездов с путепровода и комплекс работ на ул. Бартеневская, включая восстановление еe проезжей части и реконструкцию бокового проезда. На ул. Поляны сделают велодорожки.

«Все работы планируем завершить в 2027 году. Улучшится транспортная доступность и внутриквартальная связность районов Коммунарка, Южное и Северное Бутово. Планируется обновление маршрутной сети наземного транспорта», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что жителям будет проще добираться до станции метро «Потапово» Сокольнической линии. Появятся новые связки между проспектом Куприна и ул. Александры Монаховой, ул. Поляны и Проектируемым проездом № 816, который обеспечит сквозное движение транспорта через трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

