Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутово

По его словам, в рамках проекта планируют реконструировать участок ул. Поляны от съезда с трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до д. 42 по ул. Поляны; реконструировать и построить участок проспекта Куприна от автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до Проектируемого проезда № 7048; построить участок магистральной улицы от Проектируемого проезда № 816 до ул. Бартеневская; построить путепровод через Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе; реконструировать участок ул. Александры Монаховой от магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до проспекта Куприна.