Остановившей нападавшего в российском лицее уборщице выплатят ₽500 тысяч

Технической работнице (уборщице) нижнекамского лицея № 37 Алсу Анасовой, пострадавшей при нападении ученика, выплатят 500 тыс. рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.
По его словам, именно действия Алсу Анасовой отвлекли нападавшего и помогли избежать более тяжелых последствий. В администрации района заявили, что приняли решение о материальном поощрении пострадавшей в размере 500 тыс. рублей.
Беляев уточнил, что состояние женщины стабильное, угрозы жизни нет. Он также отметил работу педагогов лицея, которые оперативно отреагировали на происходящее. После сигнала тревоги персонал и школьники укрылись в кабинетах, забаррикадировали двери и оставались в безопасных местах до прибытия спецслужб.
Нападение произошло 22 января. По предварительным данным, ученик 7-го класса пронес в школу нож, ранил им техническую сотрудницу, затем выстрелил из сигнального устройства и пострадал сам. Подростка задержали прибывшие бойцы Росгвардии, сейчас он находится в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности. Мотивы произошедшего устанавливаются.
