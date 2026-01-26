В Омске суд арестовал мужчину за фиктивную регистрацию мигрантов

Куйбышевский районный суд Омска отправил под стражу 31-летнего Ибрагимова А. М., которого обвиняют в фиктивной регистрации иностранных граждан. Арест избран до 8 марта 2026 года.
По версии следствия, мужчина вместе с еще одним местным жителем подготовил и направил в УВМ УМВД России по Омской области фиктивные трудовые договоры с гражданами Республики Узбекистан. Эти документы использовались для оформления мигрантов на работу, что позволяло продлить их пребывание в России и избежать ответственности за нарушение миграционного режима.
Как считают правоохранители, поддельные контракты стали основанием для продления сроков действия патентов иностранным гражданам, хотя реальных причин для этого не было. В результате обвиняемые рассчитывали получить материальную выгоду, сообщает пресс-служба омских судов.
Уголовное дело расследуется по пункту «а» части 2 статьи 322.2 УК РФ. Постановление суда пока не вступило в законную силу, разъяснены сроки и порядок его обжалования.