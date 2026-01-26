В Омске суд арестовал мужчину за фиктивную регистрацию мигрантов

По версии следствия, мужчина вместе с еще одним местным жителем подготовил и направил в УВМ УМВД России по Омской области фиктивные трудовые договоры с гражданами Республики Узбекистан. Эти документы использовались для оформления мигрантов на работу, что позволяло продлить их пребывание в России и избежать ответственности за нарушение миграционного режима.