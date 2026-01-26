В США отменили рекордное число рейсов со времен пандемии: причина не только в погоде

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что в стране зарегистрировали свыше 11 тысяч отмен авиарейсов, что стало худшим показателем со времен пандемии коронавирусной инфекции.
«Больше 11 тысяч рейсов сегодня были отменены, 17 тысяч вылетов задержаны. Это худший день по количеству отмененных рейсов со времен пандемии коронавируса», — сказал глава ведомства в эфире телеканала Fox News.
Министр также отметил, что причиной стали не только погодные условия, но и проблемы кадрового характера в аэропортах.
Как сообщал ранее портал FlightAware, из-за мощного снегопада в США за выходные отменили свыше 12 тысяч рейсов. ABC News отмечало, что из-за экстремальных холодов и снегопадов объявлено чрезвычайное положение в 18 штатах, от Техаса до Нью-Йорка. Президент США Дональд Трамп утверждает, что федеральные службы готовы к рекордным морозам и снежным бурям.
Напомним, в ноябре прошлого года в США также произошел авиаколлапс. Тогда причиной стал шатдаун, из-за которого были отменены или задержаны более 10 тысяч рейсов.