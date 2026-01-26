В США отменили рекордное число рейсов со времен пандемии: причина не только в погоде

Как сообщал ранее портал FlightAware, из-за мощного снегопада в США за выходные отменили свыше 12 тысяч рейсов. ABC News отмечало, что из-за экстремальных холодов и снегопадов объявлено чрезвычайное положение в 18 штатах, от Техаса до Нью-Йорка. Президент США Дональд Трамп утверждает, что федеральные службы готовы к рекордным морозам и снежным бурям.