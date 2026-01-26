Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовимся к отключениям воды: в Тюмени анонсировали ремонт теплотрасс

В Тюмени готовятся к ремонту участков тепловых сетей, летом работы затронут теплотрассы на Воровского, Матросова, Холодильной, Мельничной, 50 лет ВЛКСМ и Харьковской. Такая информация указана на сайте УСТЭК.

К работам приступят в межотопительный период.

В Тюмени готовятся к ремонту участков тепловых сетей, летом работы затронут теплотрассы на Воровского, Матросова, Холодильной, Мельничной, 50 лет ВЛКСМ и Харьковской. Такая информация указана на сайте УСТЭК.

«В перечень приоритетных объектов вошли участок тепловой сети по улице Воровского в районе дома № 35, протяженный участок распределительной сети в районе улиц Матросова, Холодильная, Мельничная и 50 лет ВЛКСМ, а также более 330 метров тепловой магистрали по улице Харьковской. При проведении капремонта компания принимает все возможные меры для сокращения сроков ограничения горячего водоснабжения», — указано в сообщении.

Отмечается, что к работам приступят в межотопительный период. Сроки зависят от объема работ, а также погоды.

Ранее URA.RU писало, что в 19 января на Стреле в девяти домах и трех социальных объектах отключили горячую воду и отопление. Это было связано с аварией на теплотрассе на Волгоградской, 19.