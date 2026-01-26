Готовимся к отключениям воды: в Тюмени анонсировали ремонт теплотрасс

«В перечень приоритетных объектов вошли участок тепловой сети по улице Воровского в районе дома № 35, протяженный участок распределительной сети в районе улиц Матросова, Холодильная, Мельничная и 50 лет ВЛКСМ, а также более 330 метров тепловой магистрали по улице Харьковской. При проведении капремонта компания принимает все возможные меры для сокращения сроков ограничения горячего водоснабжения», — указано в сообщении.