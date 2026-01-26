Последняя неделя января преподнесет Челябинской области погодный сюрприз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам синоптиков, преимущественное влияние областей высокого давления сохранится на этой неделе.
«В начале недели под влиянием гребня Сибирского антициклона сохранится аномально холодная погода, местами с минимальными температурами в ночное время до 30−35 градусов. Далее,
Среднесуточные температуры ожидаются выше нормы до 8 градусов: по ночам в пределах 10−15, а днем — около 5 ниже нуля.
«Осадки на севере будут присутствовать почти ежедневно, но небольшие и слабые, а более значительные снегопады накроют наш регион ближе к выходным, и, по некоторым прогностическим моделям, обильные», — добавляют синоптики.