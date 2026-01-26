Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор из Кельна рассказал, что есть на завтрак для энергии на весь день

Профессор Инго Фробёзе раскрыл, какой завтрак даст энергию на весь день.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Инго Фробёзе из Немецкого спортивного университета в Кёльне считает, что правильное утреннее питание — это залог энергии на весь день.

«Завтрак должен сначала насытить и дать энергию для всего дня», — приводит слова Фробёзе Focus.

Он подчёркивает, что он обязательно должен включать все три макронутриента: углеводы, белки и полезные жиры. Первое, что нужно сделать утром, — выпить большой стакан воды, ещё до кофе или чая.

По словам профессора, это важно, потому что за ночь организм теряет много жидкости, и её необходимо восполнить. Многие сегодня избегают углеводов, чтобы не набирать вес, однако Фробёзе подчеркивает, что утром организму нужны комплексные углеводы, которые дают устойчивую энергию без резких скачков сахара в крови.

По его словам, сложные углеводы дают энергию, белки — сытость и мышечную поддержку, полезные жиры нужны для обмена веществ и настроения. Такой завтрак помогает поддерживать устойчивый уровень энергии, избежать резких «провалов» сахара и меньше перекусывать до обеда, добавляет Фробёзе.