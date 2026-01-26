Профессор из Кельна рассказал, что есть на завтрак для энергии на весь день

Профессор Инго Фробёзе из Немецкого спортивного университета в Кёльне считает, что правильное утреннее питание — это залог энергии на весь день.
«Завтрак должен сначала насытить и дать энергию для всего дня», — приводит слова Фробёзе Focus.
Он подчёркивает, что он обязательно должен включать все три макронутриента: углеводы, белки и полезные жиры. Первое, что нужно сделать утром, — выпить большой стакан воды, ещё до кофе или чая.
По словам профессора, это важно, потому что за ночь организм теряет много жидкости, и её необходимо восполнить. Многие сегодня избегают углеводов, чтобы не набирать вес, однако Фробёзе подчеркивает, что утром организму нужны комплексные углеводы, которые дают устойчивую энергию без резких скачков сахара в крови.
По его словам, сложные углеводы дают энергию, белки — сытость и мышечную поддержку, полезные жиры нужны для обмена веществ и настроения. Такой завтрак помогает поддерживать устойчивый уровень энергии, избежать резких «провалов» сахара и меньше перекусывать до обеда, добавляет Фробёзе.