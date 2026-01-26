Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицы в центре Петербурга внезапно перекрыли утром 26 января

Водители Северной столицы пожаловались на закрытые дороги.

Источник: Комсомольская правда

Утром 26 января некоторые улицы в центре Петербурга внезапно перекрыли. Судя по данным «Яндекс. Карты», автомобилисты не смогли проехать по участкам набережной канала Грибоедова, Думской улицы, Конюшенной площади, набережной реки Фонтанки и не только.

Закрытым оказался и большой отрезок Приморского проспекта и Приморского шоссе, а также Ушаковской набережной и Выборгской набережной. Недоступна и Заусадебная улица. Что стало поводом для подобных ограничений, пока неизвестно.

Тем временем общую дорожную обстановку в Петербурге сервис оценил всего в четыре балла. Плотное движение зафиксировали на Дворцовой набережной, Кронверкском проспекте, Большой Пушкарской улице, Садовой улице и на набережной Обводного канала.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о смертельной аварии на Выборгском шоссе в Северной столице. Водитель иномарки вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. В результате удара погиб молодой мужчина.