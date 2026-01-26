Улицы в центре Петербурга внезапно перекрыли утром 26 января

Утром 26 января некоторые улицы в центре Петербурга внезапно перекрыли. Судя по данным «Яндекс. Карты», автомобилисты не смогли проехать по участкам набережной канала Грибоедова, Думской улицы, Конюшенной площади, набережной реки Фонтанки и не только.
Закрытым оказался и большой отрезок Приморского проспекта и Приморского шоссе, а также Ушаковской набережной и Выборгской набережной. Недоступна и Заусадебная улица. Что стало поводом для подобных ограничений, пока неизвестно.
Тем временем общую дорожную обстановку в Петербурге сервис оценил всего в четыре балла. Плотное движение зафиксировали на Дворцовой набережной, Кронверкском проспекте, Большой Пушкарской улице, Садовой улице и на набережной Обводного канала.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о смертельной аварии на Выборгском шоссе в Северной столице. Водитель иномарки вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. В результате удара погиб молодой мужчина.