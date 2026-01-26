Ричмонд
В Самаре развивают услугу социального такси

Почти 100 тысяч самарцев вызвали социальное такси в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Самаре услугой социального такси воспользовались почти 100 тысяч раз. Бюджетное финансирование предусмотрено и на 2026 год. Об этом сообщил глава города Иван Носков на своей странице Вконтакте.

«В целом социальное такси пользуется спросом, число заявок растет. Выявили необходимость добавить услугу сопровождения для инвалидов-колясочников при вызове в медучреждение. Сопровождающий поможет спуститься и подняться на этаж дома и в больницах», — рассказал мэр.

На социальном такси льготные категории граждан, в числе которых участники Великой Отечественной войны, взрослые и дети с ОВЗ, могут доехать до разных важных соцобъектов. Кроме медучреждений, добраться получится до отделов соцзащиты, пенсионного фонда и др.

Узнать подробности можно по телефону: 250−03−50.