Влияет не только температура: чего тюменцам ждать от коммунальных квитанций в феврале

Традиционно считается, что каждый градус похолодания увеличивает расход тепловой энергии на 4,7%. Таким образом при прочих равных условиях в платежках за январь суммы могут вырасти на 30−31%: если за декабрь 2025 года было заплачено 1,5 тысячи рублей, то плата за январь может составить уже две тысячи. Однако, это не является догмой и зависит от множества факторов, уточнили в «УСТЭК».