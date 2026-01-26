Влияет не только температура: чего тюменцам ждать от коммунальных квитанций в феврале

Расход тепловой энергии зависит не только от температуры воздуха на улице.
Тюменцам стоит быть готовыми к большим числам в платежках за январь 2026 года. Повышение платы за отопление будет связано с низкой среднемесячной температурой воздуха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «УСТЭК».
«Судя по средней температуре воздуха за расчетные периоды декабря 2025 года и января 2026 года, размер платежей за первый месяц этого года действительно будет выше. За декабрь средняя температура составила минус 7,2 градуса Цельсия, а вот в январе, по предварительным расчетам, она составит не выше −15,3 градуса», — пояснили в теплоснабжающей компании.
Традиционно считается, что каждый градус похолодания увеличивает расход тепловой энергии на 4,7%. Таким образом при прочих равных условиях в платежках за январь суммы могут вырасти на 30−31%: если за декабрь 2025 года было заплачено 1,5 тысячи рублей, то плата за январь может составить уже две тысячи. Однако, это не является догмой и зависит от множества факторов, уточнили в «УСТЭК».
«Необходимо учитывать параметры каждого отдельно взятого многоквартирного дома. Кроме того, на размер платежей влияет, например, и такой фактор, как индивидуальный объем потребления горячей воды, который в праздничные дни мог как вырасти, так и снизиться в связи с отсутствием пользователей дома», — пояснили URA.RU в компании.
При расчетах следует учитывать энергоэффективность дома и выполнение управляющей организацией и собственниками энергосберегающих мероприятий. К ним могут относиться оснащение индивидуального теплового пункта погодозависимым оборудованием для регулировки температуры системы отопления, замена стеклопакетов, утепление входных дверей, ремонт и теплоизоляция внутренних коммуникаций, кровли.
Ранее URA.RU рассказало, что общее повышение тарифов 2026 года коснется всех коммунальных услуг. Сильнее всего подорожает питьевая вода.