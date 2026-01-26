Сын покойного бизнесмена-строителя из Челябинска через суд требует с родственников более 159 млн рублей

Известный челябинский бизнесмен умер в Германии в 2023 году.
Сын покойного челябинского бизнесмена-строителя Артура Никитина Артем подал иск к компании ООО «Стройсвязьурал 1» с требованием взыскать с нее более 159 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. Собственником и директором компании ранее был сам Артур Никитин, сейчас в числе владельцев числятся трое других детей бизнесмена.
«Информация по делу Никитина Артема Артуровича к ООО “Стройсвязьурал 1” о взыскании 159 312 091 рублей 20 копеек. Определением от 12 января 2026 года исковое заявление оставлено без движения, судом установлен срок для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Собственником и директором компании ранее был сам Артур Никитин. Сейчас, согласно данным из открытых источников, учредителями ООО «Стройсвязьурал 1» являются Анастасия Никитина, Артур Никитин (сын — прим. URA.RU), Елизавета Никитина и Ксения Кияшева.
Иск к компании подал также Оскар Никитин-Паркер, представляющий интересы Весталии Паркер. Он требует признать недействительными договоры займа между ООО «Стройсвязьурал 1» и всеми его учредителями. В частности, с Артуром Никитиным на сумму более 75 миллионов рублей, Артемом Никитиным на сумму более 30 миллионов рублей, Анастасией Никитиной на сумму более 15 миллионов рублей и Ксенией Кияшевой на сумму более двух миллионов рублей.
Известный челябинский бизнесмен Артур Никитин скончался в августе 2023 года после продолжительной болезни. Ему было 58 лет. Последние годы своей жизни он проживал и лечился в Германии. Артур Никитин был владельцем крупнейших торгово-развлекательных комплексов Челябинска — «Кубы», «Никитинских рядов», «Синегорья». С 2005 по 2009 годы был депутатом Челябинской городской думы по Калининскому избирательному округу № 7.
Для саммитов ШОС и БРИКС компания Артура Никитина занималась строительством объекта, где планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпиня. Объект находился на Васенко, 94. Здание в итоге не было достроено, объект продали на торгах более чем за 39 миллионов рублей. Победителем стала компания ООО «Диск Плюс», владельцем которой на тот момент являлся челябинский предприниматель Игорь Духин.