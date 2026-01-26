Сын покойного бизнесмена-строителя из Челябинска через суд требует с родственников более 159 млн рублей

Иск к компании подал также Оскар Никитин-Паркер, представляющий интересы Весталии Паркер. Он требует признать недействительными договоры займа между ООО «Стройсвязьурал 1» и всеми его учредителями. В частности, с Артуром Никитиным на сумму более 75 миллионов рублей, Артемом Никитиным на сумму более 30 миллионов рублей, Анастасией Никитиной на сумму более 15 миллионов рублей и Ксенией Кияшевой на сумму более двух миллионов рублей.