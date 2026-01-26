В ХМАО объявили актировки для школьников второй смены из-за морозов. Список

Школы ХМАО отменили занятия второй смены из-за холодной погоды.
В городах и районах ХМАО 26 января 2026 года отменили занятия для школьников второй смены из-за низкой температуры воздуха. Актировки объявлены для учеников начальных и средних классов.
«Занятия второй смены 26 января 2026 года отменяются. На момент принятия решения температура воздуха составляет от −26,9 до −30,6 градуса, скорость ветра — от 1 до 3 м/с», — указано на портале «Госуслуги».
Города:
Сургут — 1−4 классы, −26,9 °C, ветер 2 м/с;Нижневартовск — 1−8 классы, −30,6 °C, ветер 3 м/с;Когалым — 1−4 классы, −28,3 °C, ветер 3 м/с;Лангепас — 1−8 классы, −30,6 °C, ветер 3 м/с;Мегион — 1−8 классы, −30,6 °C, ветер 3 м/с;Покачи — 1−4 классы, −28,3 °C, ветер 3 м/с;Радужный — 1−8 классы, −30,4 °C, ветер 3 м/с.
Районы:
Нижневартовский район — 1−8 классы, −30,6 °C, ветер 3 м/с;Октябрьский район — 1−4 классы, −27,3 °C, ветер 1 м/с;Сургутский район — 1−4 классы, −28,3 °C, ветер 3 м/с.
