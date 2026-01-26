Какие праздники отмечают 27 января 2026: почему нельзя лениться и обижать животных

Михаил Салтыков-Щедрин — русский писатель и журналист. Льюис Кэрролл — английский писатель, математик и философ, автор сказки «Алиса в Стране чудес».Павел Бажов — русский и советский писатель, фольклорист, журналист, автор уральских сказов. Вольфганг Амадей Моцарт — австрийский композитор. Написал более 600 произведений: оперы, симфонические произведения, камерную и духовную музыку. Майк Паттон — американский музыкант, композитор, мультиинструменталист, продюсер и актер, получивший наибольшую известность как вокалист группы Faith No More.Елена Ваенга — российская эстрадная певица, автор и композитор песен. Бриджит Фонда — американская актриса. Известность получила, сыграв роли в картинах «Скандал» и «Одинокая белая женщина».Алан Камминг — голливудский актер, сценарист, продюсер, режиссёр. Войцех Клята — польский киноактер, телеведущий. Василий Лыкшин — актер, исполнитель роли мишки в фильме «Ангел на обочине».Уле-Эйнар Бьерндален — биатлонист, обладатель 13 олимпийских медалей, в том числе восьми золотых. Марат Сафин — теннисист, победитель двух турниров Большого шлема. Денис Глушаков — футболист, чемпион России в составе «Спартака».Го Ци — китайская шахматистка, в 2011 году стала самой молодой в мире женщиной-гроссмейстером.