Какие праздники отмечают 27 января 2026: почему нельзя лениться и обижать животных

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
27 января в мире отмечают несколько важных праздников. В России в это время празднуют День снятия блокады Ленинграда, а в других странах — День памяти жертв Холокоста. Православные вспоминают святую Нину. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.
Праздники в России 27 января 2026.
День снятия блокады Ленинграда — День воинской славы.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года.
27 января 1944 года вошло в историю как День полного снятия фашистской блокады Ленинграда и относится к числу Дней воинской славы России. Памятная дата была установлена 13 марта 1995 года в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы России».
Блокада города началась 8 сентября 1941 года после захвата немецкими войсками Шлиссельбурга. В итоге Ленинград оказался изолирован от остальной территории Советского Союза по суше.
18 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов при поддержке сил Балтийского флота в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа прорвали блокадное кольцо и восстановили сухопутный коридор, соединивший город с остальной страной.
14 января 1944 года части Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов приступили к проведению Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции. В рамках операции «Январский гром» — наступления Ленинградского и Волховского фронтов — советские войска разгромили петергофско-стрельнинскую группировку вермахта и отбросили противника на расстояние 60−100 километров от Ленинграда.
27 января по радио был оглашен приказ Военного совета Ленинградского фронта, в котором официально объявлялось о полном освобождении города от блокады.
В честь этой победы в Ленинграде прогремел салют: было произведено 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. Это был единственный за годы Великой Отечественной войны салют 1-й степени, проведенный не в Москве.
200 лет с рождения Михаила Салтыкова-Щедрина.
27 января исполняется 200 лет со дня рождения Салтыкова-Щедрина.
27 января 2026 года в России отмечают 200 лет со дня рождения писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (фамилия при рождении — Салтыков, литературный псевдоним — Николай Щедрин).
Михаил Салтыков-Щедрин родился в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Он был шестым ребенком в семье Евграфа Васильевича Салтыкова и Ольги Михайловны Забелиной.
Начальное образование будущий писатель получил дома. Его первым учителем был крепостной художник Павел Соколов. В возрасте десяти лет Салтыков-Щедрин был зачислен в Московский дворянский институт, а в 1838 году продолжил обучение в Царскосельском лицее.
В 1844 году он окончил лицей и поступил на службу в военную канцелярию, где занял должность помощника секретаря.
В 1848 году за «вольнодумные» настроения Салтыков-Щедрин был выслан из столицы в Вятку (ныне город Киров), где в течение семи лет состоял на службе в губернском управлении. В 1858 году писатель был назначен вице-губернатором Рязани, а спустя два года переведен на аналогичную должность в Тверь.
В 1868 году Салтыков-Щедрин окончательно оставил государственную службу и вошел в состав редакции журнала «Отечественные записки», с которым сотрудничал до его закрытия в 1884 году. Писатель скончался 28 апреля 1889 года в Санкт-Петербурге.
Михаил Салтыков-Щедрин известен как автор острой социальной сатиры, в которой исследуются вопросы морали и общественной нравственности его эпохи. Среди наиболее известных произведений:
«Губернские очерки» (1856−1857); «История одного города» (1869−1870), где затрагивается проблема взаимоотношений народа и власти;романы «Господа Головлевы» и «Пошехонская старина».
Международные праздники 27 января 2026.
Международный день памяти жертв Холокоста.
27 января во многих странах мира проходит Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата служит напоминанием о чудовищных преступлениях нацистской Германии, связанных с массовым уничтожением еврейского населения. В период с 1943 по 1945 год нацистский режим лишил жизни около шести миллионов человек, содержавшихся в гетто и лагерях смерти.
Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается именно 27 января. Выбор даты обусловлен историческим событием: в этот день в 1945 году советские войска освободили узников нацистского концлагеря Освенцим. Официальный статус этот памятный день получил в 2005 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.
Православный праздник 27 января 2026.
День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
В этот день православные посещают церковь.
Святая Нина жила на рубеже III-IV веков. Согласно церковному преданию, она происходила из благочестивой христианской семьи и с раннего возраста отличалась твердостью веры и тяготением к молитвенному подвигу.
Ключевым событием ее духовной биографии считается видение, в котором Пресвятая Богородица вручила ей крест, сплетенный из виноградной лозы, и благословила на проповедь в Иверии — на территории древней Грузии. По дороге к месту своего служения Нина чудесным образом избежала мученической смерти от рук армянского царя Тиридата и около 319 года прибыла в Грузию.
Смиренная жизнь, кротость и постоянная молитва святой Нины, как считают верующие, постепенно привлекали людей к христианской вере. Предание также приписывает ее молитвам многочисленные исцеления, среди которых особо выделяется обращение к христианству грузинской царицы Наны.
Завершением ее миссии стало крещение царя Мириана, после чего христианство было утверждено в стране как государственная религия. При этом Нина не искала ни почестей, ни влияния, оставаясь странницей и молитвенницей до конца своих дней. По преданию, она мирно отошла ко Господу в глубокой старости.
Народный праздник 27 января — Нинин день.
27 января православные верующие вспоминают святую Нину. Она вошла в историю как просветительница, обратившая народ Иверии в христианскую веру. На Руси этот день получил название Нинин день. Считалось, что кто в этот день спит до полудня, рискует «проспать» свое счастье. Поэтому с первыми лучами солнца в деревнях уже начиналась оживленная работа.
Что можно делать 27 января в Нинин день.
В этот день принято кормить птиц.
Праздник был посвящен домашнему скоту и птице. В этот день крестьяне тщательно вычесывали животных, кормили их больше, чем обычно, ласкали, обновляли подстилку. Одновременно занимались хозяйственными делами — приводили в порядок и, при необходимости, чинили сараи, хлевы и птичники.
Для укрепления здоровья было принято начинать утро со стакана парного молока. Считалось, что такое молоко не только поддерживает иммунитет, но и оберегает от удара молнии и отпугивает злые силы.
С целью защиты от нечистой силы в доме совершали обрядовый обход со свечой, зажигали лампады и окуривали углы жилища ароматическими травами. В южных районах в этот период приступали к высадке рассады.
Что нельзя делать 27 января в Нинин день.
В Нинин день существовал ряд строгих запретов. Прежде всего, под особым табу находилось убийство животных, поскольку это считалось предвестником бед и несчастий. Запрещалось также причинять вред домашнему скоту и птице, в том числе пинать их или выгонять на сильный мороз.
Не одобрялся и крик: считалось, что громкие звуки, а особенно ругань, привлекают к дому нечистую силу. Людям рекомендовали не удаляться далеко от жилища. По поверью, в лесных массивах обитали злые духи, которые вызывали метели и могли утащить человека с собой.
Кроме того, в этот день не выносили мусор из избы, полагая, что вместе с ним дом покинет удача. Под запретом было и пересчитывание денег, так как подобное действие связывали с последующими финансовыми потерями.
Приметы погоды 27 января.
Сильный снегопад в этот день предвещает скорое потепление.
В Нинин день следили за приметами погоды:
Если идет сильный снегопад, в ближайшее время ожидается потепление. Быстро движущиеся по небу облака считаются предвестником грядущих морозов. Плохо различимая на небе Луна нередко трактуется как указание на скорое начало метели. Большое количество ярко заметных звезд на ночном небе связывают с приближением снегопада. Появление обильного инея на деревьях рассматривается как знак наступления холодов.
Кто родился 27 января.
Михаил Салтыков-Щедрин — русский писатель и журналист. Льюис Кэрролл — английский писатель, математик и философ, автор сказки «Алиса в Стране чудес».Павел Бажов — русский и советский писатель, фольклорист, журналист, автор уральских сказов. Вольфганг Амадей Моцарт — австрийский композитор. Написал более 600 произведений: оперы, симфонические произведения, камерную и духовную музыку. Майк Паттон — американский музыкант, композитор, мультиинструменталист, продюсер и актер, получивший наибольшую известность как вокалист группы Faith No More.Елена Ваенга — российская эстрадная певица, автор и композитор песен. Бриджит Фонда — американская актриса. Известность получила, сыграв роли в картинах «Скандал» и «Одинокая белая женщина».Алан Камминг — голливудский актер, сценарист, продюсер, режиссёр. Войцех Клята — польский киноактер, телеведущий. Василий Лыкшин — актер, исполнитель роли мишки в фильме «Ангел на обочине».Уле-Эйнар Бьерндален — биатлонист, обладатель 13 олимпийских медалей, в том числе восьми золотых. Марат Сафин — теннисист, победитель двух турниров Большого шлема. Денис Глушаков — футболист, чемпион России в составе «Спартака».Го Ци — китайская шахматистка, в 2011 году стала самой молодой в мире женщиной-гроссмейстером.
Кто отмечает именины 27 января 2026.
Женщины: Агния, Нина.
Мужчины: Адам, Андрей, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Павел, Савва, Сергей, Степа.