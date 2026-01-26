Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске начали строить крупнейшую школу региона на 2 100 мест

Площадь здания превысит 30 тысяч кв. м.

Источник: Om1 Омск

В микрорайоне Амурский-2 в Омске началось строительство новой школы, которая станет крупнейшей в регионе. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко во время визита на стройплощадку детского сада, расположенного в этом же районе.

По словам главы региона, подрядная организация — группа компаний «Стройбетон» — приступила к строительству школы, рассчитанной на 2 100 учащихся. Площадь здания превысит 30 тысяч квадратных метров.

На этой же территории продолжается возведение детского сада. По информации областных властей, готовность объекта составляет 70%. Завершены основные строительные этапы: возведены стены, выполнена кровля, установлены оконные блоки, проведена облицовка фасада и благоустройство территории. Также завершено устройство наружных инженерных сетей.

В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы и монтаж внутренних коммуникаций. Сдача детского сада в эксплуатацию запланирована на осень 2026 года.