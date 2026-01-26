В Челябинске до 1 августа благоустроят ещё один участок улицы Свободы

Про благоустройство участка улицы Свободы.
На улице Свободы будут благоустраивать участок от Тимирязева до Привокзальной площади. Сейчас на этой территории состояние покрытий пешеходных тротуаров оценивается как неудовлетворительное. Есть трещины и разрушенные участки.
— На территории участка проектирования находятся разрушенные железобетонные балки и строительный мусор. В границах проектируемого участка расположены существующие малые архитектурные формы в неудовлетворительном состоянии. Освещение отсутствует, — говорится в документации.
В рамках благоустройства планируется создать комфортную и функциональную среду для жителей и гостей города с минимальным вмешательством в существующее озеленение. На этом участке сделают велосипедный маршрут и обустроят пандусы и лестницы.
Работами на объекте займутся два подрядчика. Компания «Челдорстрой 74» должна демонтировать старое асфальтобетонное покрытие тротуаров, парковок и проездов, металлические столбы, ограждения и ливнёвки, пересадить деревья. После этого сделать новое покрытие — асфальтобетонное и из тротуарной плитки, обустроить велодорожку, заменить люки колодцев.
Также ему предстоит сделать пандусы, лестницы, установить ограждение и подпорные стены, засеять газон.
С фирмой «Челдорстрой 74» заключили контракт стоимостью 29,5 миллиона рублей при начальной цене контракта 44,4 миллиона рублей. Все работы необходимо завершить до 1 августа.
Монтажом и восстановлением сетей наружного освещения на объекте займётся компания «Связьстрой». Она должна до 5 июля проложить кабельную линию, установить опоры и светильники, а также гирлянды. После этого до 15 июля необходимо провести пусконаладочные работы. За работу подрядчик получит 6,7 миллиона рублей.
Напомним, в прошлом году компания «Челдорстрой 74» благоустраивала территорию перед школой № 141 в Металлургическом районе, а в этом году также получила контракт на обустройство входной группы «Экотропы» со стороны улицы 250-летия Челябинска в Центральном районе. Компания «Связьстрой» в 2025 году занималась благоустройством прогулочной зоны на проспекте Победы от улицы Молдавской до Салавата Юлаева. В этом году подрядчик продолжит благоустройство проспекта на участке от улицы Чичерина до 40-летия Победы.
Про карманный сквер на пересечении Блюхера и Рылеева.
Также в Советском районе в этом году обустроят карманный сквер на пересечении улиц Блюхера и Рылеева. Контракт стоимостью 1,5 миллиона рублей заключили с индивидуальным предпринимателем Евгением Кокориным.
Ему предстоит демонтировать металлические ограждения и разобрать тротуары. После этого он приступит к благоустройству. На этой территории появятся тротуары с плиточным и асфальтобетонным покрытием, газон, лавочки, урны и вазоны с цветами. Сдать объект планируют до 1 августа.
Напомним, в 2026 году в Челябинске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» преобразят 14 общественных пространств, по два в каждом районе.