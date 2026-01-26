В Челябинске до 1 августа благоустроят ещё один участок улицы Свободы

Напомним, в прошлом году компания «Челдорстрой 74» благоустраивала территорию перед школой № 141 в Металлургическом районе, а в этом году также получила контракт на обустройство входной группы «Экотропы» со стороны улицы 250-летия Челябинска в Центральном районе. Компания «Связьстрой» в 2025 году занималась благоустройством прогулочной зоны на проспекте Победы от улицы Молдавской до Салавата Юлаева. В этом году подрядчик продолжит благоустройство проспекта на участке от улицы Чичерина до 40-летия Победы.