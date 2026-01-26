Материнский капитал в Приморье вырастет на 5,6% с первого февраля

С 1 февраля 2026 года Отделение Социального фонда России по Приморскому краю проиндексирует материнский семейный капитал на 5,6%, что соответствует уровню фактической инфляции. Повышение коснется всех семей в регионе, которые частично или полностью сохранили средства сертификата.
После индексации размер маткапитала на первого ребенка составит почти 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка, если на первого уже был оформлен сертификат, семья получит дополнительную выплату в 234 тысячи рублей. Если же право на капитал возникло впервые только со вторым ребенком, общая сумма выплаты достигнет 963 тысяч рублей.
«Индексация положена не только тем, кто станет родителями в этом году, но и семьям, получившим сертификат ранее. Увеличится и остаток неиспользованных средств», — пояснила руководитель Отделения СФР по Приморскому краю Александра Вовченко.
Узнать актуальный размер капитала или остатка по сертификату можно на портале «Госуслуги», в клиентских службах СФР или МФЦ.
Напомним, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию ребенка-инвалида, пенсионные накопления матери, а также на ежемесячную выплату, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов. Самым популярным направлением в Приморье остается улучшение жилищных условий — этой мерой уже воспользовались более 104 тысяч семей.
Заявление на распоряжение средствами можно подать онлайн через «Госуслуги», при личном визите в СФР или МФЦ, а для погашения ипотеки — непосредственно через банк.
По всем вопросам жители Приморского края могут обратиться в единый контакт-центр СФР по бесплатному номеру 8 800 100 00 01.