Материнский капитал в Приморье вырастет на 5,6% с первого февраля

После индексации размер маткапитала на первого ребенка составит почти 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка, если на первого уже был оформлен сертификат, семья получит дополнительную выплату в 234 тысячи рублей. Если же право на капитал возникло впервые только со вторым ребенком, общая сумма выплаты достигнет 963 тысяч рублей.