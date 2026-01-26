Представители СК расследуют смерть младенца в медучреждении Ростова

В ситуации начали разбираться после видеобращения от ростовчанки. Женщина рассказала, что ее ребенок скончался из-за неквалифицированной помощи медиков. Предварительно, к врачам она попала в декабре 2025 года, ей отказали в операции, и в итоге малыш умер спустя несколько дней. Причины и детали произошедшего не уточняются.