Представители СК расследуют смерть младенца в медучреждении Ростова

Смерть младенца в родильном отделении одной из больниц Ростова-на-Дону расследуют представители СК. Возбуждено уголовное дело, сообщили в информационном центре федерального Следкома.
В ситуации начали разбираться после видеобращения от ростовчанки. Женщина рассказала, что ее ребенок скончался из-за неквалифицированной помощи медиков. Предварительно, к врачам она попала в декабре 2025 года, ей отказали в операции, и в итоге малыш умер спустя несколько дней. Причины и детали произошедшего не уточняются.
Отчет о предварительных и окончательных результатах следствия потребовал председатель СК Александр Бастрыкин. Исполнение поставленной задачи поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
