Politico: жителей Европы охватили мрачные настроения

Жителей Европы охватили пессимистичные настроения, европейцы не видят перспектив ни на родине, ни в мире. Об этом пишет Politico со ссылкой на итоги проведенного опроса общественного мнения.
63% жителей ЕС уверены, что «лучшие годы позади». 77% респондентов считают, что жизнь в их странах «будет сложнее для следующих поколений».
Politico отмечает, что мрачные настроения особенно распространены в Западной и Центральной Европе. Почти везде в ЕС большинство считает, что их страны двигаются в неправильном направлении. Исключением стали только Польша, Литва и Дания.
Европейцы полагают что власти их стран не могут справиться с проблемами, а впереди Европу ждет экономическая и геополитическая неопределенность.
«Очевидно, что существует очень, очень высокая степень пессимизма», — констатируют социологи.
Издание называет результаты опроса плохой новостью для большинства правительств ЕС.
«Выявлен очень низкий уровень доверия населения к политическим системам и скептицизм в отношении их способности эффективно действовать», — подчеркивает издание.
Более 70% опрошенных европейцев заявили, что «имеют право ожидать большего от властей». 71% жителей ЕС выступает за то, чтобы их страны «более настойчиво отстаивали национальные интересы».
