Самолет из Петербурга в Иркутск сел в Красноярске из-за непогоды

Обратный рейс вылетел по расписанию.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский самолет, следовавший из Петербурга в Иркутск, утром 26 января совершил вынужденную посадку. Рейс FV6001 приземлился на запасном аэродроме в Красноярске из-за нелетной погоды в аэропорту назначения.

— Лайнер провел в Красноярске несколько часов, дожидаясь улучшения метеоусловий над Иркутском, — уточнили в аэропорту Красноярска.

— В результате рейс прибыл в пункт назначения с существенной задержкой — около 12:30 по местному времени (в 7:30 по московскому). Сразу после приземления началась выдача багажа пассажирам.

Обратный рейс FV6002 из Иркутска в Петербург планируется выполнить по расписанию. Вылет назначен на 13:30 по местному времени (8:30 по московскому). Таким образом, задержка одного рейса не повлияла на график работы обратного направления.