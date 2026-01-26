Самолет из Петербурга в Иркутск сел в Красноярске из-за непогоды

Пассажирский самолет, следовавший из Петербурга в Иркутск, утром 26 января совершил вынужденную посадку. Рейс FV6001 приземлился на запасном аэродроме в Красноярске из-за нелетной погоды в аэропорту назначения.
— Лайнер провел в Красноярске несколько часов, дожидаясь улучшения метеоусловий над Иркутском, — уточнили в аэропорту Красноярска.
— В результате рейс прибыл в пункт назначения с существенной задержкой — около 12:30 по местному времени (в 7:30 по московскому). Сразу после приземления началась выдача багажа пассажирам.
Обратный рейс FV6002 из Иркутска в Петербург планируется выполнить по расписанию. Вылет назначен на 13:30 по местному времени (8:30 по московскому). Таким образом, задержка одного рейса не повлияла на график работы обратного направления.