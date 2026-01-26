В Хабаровске молодчики под видом курьеров устроили налёт на квартиру

В Хабаровске полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение, которое преступники замаскировали под доставку продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Вечером на прошлой неделе в дверь к 18-летнему студенту техникума постучались двое незнакомцам. Они представились курьерами и сказали, что знакомая оформила ему заказ. Как только парень открыл замок, налётчики ворвались в квартиру — один из них угрожал предметом, похожим на пистолет.
Грабители несколько раз ударили хозяина, обыскали жильё и похитили имущество на сумму около 150 тысяч рублей. Среди похищенного оказались системный блок компьютера, клавиатура, серебряный браслет и двое наручных часов. Один из бандитов был в брендированном рюкзаке сервиса доставки — именно благодаря ему жертва поверила в легенду о заказе.
Оперативники задержали подозреваемых — 18-летнего и 20-летнего приятелей — уже через несколько часов после преступления. Выяснилось, что старший работает на складе маркетплейса, младший нигде не учится и не работает. Оба увлекаются единоборствами.
На допросе молодчики признались, что выбрали свою жертву не случайно — рассчитывали, что у парня на криптокошельках хранится крупная сумма, поэтому и забрали системный блок. Курьерский рюкзак они подыскали заранее и решили использовать для маскировки.
Во время обыска полицейские изъяли пневматический пистолет, которым злоумышленники угрожали жертве, а также всё похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ — разбой с применением насилия и угрозой. Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.
Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, меру пресечения им изберёт суд.