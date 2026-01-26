В Хабаровске молодчики под видом курьеров устроили налёт на квартиру

Грабители несколько раз ударили хозяина, обыскали жильё и похитили имущество на сумму около 150 тысяч рублей. Среди похищенного оказались системный блок компьютера, клавиатура, серебряный браслет и двое наручных часов. Один из бандитов был в брендированном рюкзаке сервиса доставки — именно благодаря ему жертва поверила в легенду о заказе.