Новый — дорого: омичи все чаще покупают с рук поддержанные телефоны

Омичи все чаще покупают поддержанные телефоны с рук, ориентируясь на частные объявления по продаже. К такому выводу пришли эксперты сайта «Авито», проанализировав объем сделок по покупке-продажи гаджетов за 2025 год.
По данным экспертов, оборот смартфонов в 2025 году в Омской области увеличился на 10% относительно 2024 года. При этом пользователи все чаще рассматривают покупку устройств в ресейле. Так средняя цена нового смартфона Apple по итогам 2025 года составила 70 000 рублей, тогда как аналогичные модели с рук — около 35 000 рублей. Таким образом, покупка поддержанного смартфона в ресейле позволяет сэкономить омичам порядка 50% от стоимости нового устройства.
Также аналитики отметили, что в январе 2026 года интерес омских пользователей к электронике сохранился на высоком уровне. Наибольший спрос пришелся на смартфоны — их искали 28% опрошенных. Почти столько же пользователей интересовались бытовой техникой для дома (27%). Ноутбуки рассматривали 22% участников опроса, наушники и другие аудиоустройства — 19%. Умные часы и фитнес-браслеты привлекли внимание 17% респондентов, телевизоры и медиаприставки — 13%. Товары для умного дома, включая колонки, лампы и датчики, интересовали 11% участников опроса, столько же — игровые устройства и аксессуары. Планшеты искали 10% респондентов.