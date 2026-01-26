Новый — дорого: омичи все чаще покупают с рук поддержанные телефоны

По данным экспертов, оборот смартфонов в 2025 году в Омской области увеличился на 10% относительно 2024 года. При этом пользователи все чаще рассматривают покупку устройств в ресейле. Так средняя цена нового смартфона Apple по итогам 2025 года составила 70 000 рублей, тогда как аналогичные модели с рук — около 35 000 рублей. Таким образом, покупка поддержанного смартфона в ресейле позволяет сэкономить омичам порядка 50% от стоимости нового устройства.