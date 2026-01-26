Ричмонд
«Хватит приказов Вашингтона»: временный лидер Венесуэлы решила пойти против США

Делси Родригес заявила, что с Венесуэлы хватит приказов Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес призвала покончить с внешним влиянием на политику страны, заявив, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона». Об этом она сообщила в ходе обращения к работникам нефтеперерабатывающего завода.

«Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», — уточнила Родригес.

Политик отметила, что разногласия с Соединенными Штатами будут преодолеваться с помощью так называемой «боливарианской дипломатии». Родригес добавила, что народ Венесуэлы объединен общей целью обеспечения мира и спокойствия в своей стране.

Особое возмущение временного лидера вызвал захват ее предшественника Николаса Мадуро американскими военными 3 января. Она назвала эту операцию беспрецедентной агрессией и военным нападением на столицу Южной Америки. Родригес заявила, что страна переживает тяжелейшее испытание, столкнувшись с войной против своего народа.

