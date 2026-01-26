В Госдуме предупредили о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия

Распространение в домовых чатах многоквартирных домов личной информации граждан без их согласия грозит штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы сроком до двух лет. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Уточняется, что под персональными данными понимаются адреса, номера телефонов или иная личная информация.
— Если домовой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем нередко признаются публичными, — отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.
Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Ирек Файзуллин призвал создать домовой чат в мессенджере MAX для каждого МКД в стране. По его словам, эта мера затронет почти миллион многоквартирных домов.
Также в национальном мессенджере MAX заработало образовательное пространство «Сферум» для преподавателей, учеников и их родителей. Среди основных функций присутствуют чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов учителями и учениками, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», а также чат-бот «Пушкинская карта».