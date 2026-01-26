В Госдуме предупредили о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия

Распространение в домовых чатах многоквартирных домов личной информации граждан без их согласия грозит штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы сроком до двух лет. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.