Ферганская область Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Ферганская области Узбекистана и провинция Гуандун КНР расширяют экономические связи, сообщает ИА «Дунё».
В ходе визита в Китай делегация хокимията и предпринимателей данного региона Узбекистана приняла участие в экономических мероприятиях в городах Фошань и Гуанчжоу, а также провела переговоры.
Стороны обсудили вопросы установления перспективного взаимодействия, реализации новых инвестиционных и торговых проектов, а также подписания соглашения о межгородском сотрудничестве.
«Достигнуты предварительные соглашения с ведущими компаниями региона “Foshan Famous”, “KORRA”, “XINDA CLOVER”, “CEBR Global Village Service”, “Ronhunt Holdings PTE” и “Guandong Team Value Design&Construction” по производству электротехнической продукции, строительных материалов, мебели, бытовой химии и реализации перспективных инвестиционных проектов в сельскохозяйственном секторе», — говорится в сообщении.
Для ознакомления с потенциалом Ферганской области и ее инфраструктурой в апреле-июне текущего года Узбекистан посетят бизнес-миссии этих компаний.