В МГУ рассказали о переносчиках вируса Нипах: какие шансы у заболевания в России

На территории России не водятся летучие мыши, которые переносят вирус Нипах. Об этом RT сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.
По его словам, это далекая от России проблема. Данные вирусы характерны для определенных территорий, и они отличаются от гриппа или коронавируса.
«Определённые летучие мыши, чтоб там жили. Крыланы, летучие лисицы и т. д. У нас просто нет условий, чтобы такие резервуары могли накапливать вирус и возникала реальная опасность распространения», — заявил Аграновский.
Он утверждает, что это ограниченный по своему ареалу патоген. При этом он добавил, что соответствующим службам РФ нужно вести мониторинг потенциальных опасностей.
Ранее KP.RU писал, что Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с вирусом Нипах в стране. На данный момент не зарегистрировано случаев завоза болезни на территории Российской Федерации.