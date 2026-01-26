Новосибирцы могут направить маткапитал на допобразование ребенка

Жители Новосибирской области могут направить средства с материнского капитала не только на основное, но и дополнительное образование детей. Правда, для этого должны быть соблюдены некоторые условия: обучающая организация или ИП должны быть зарегистрированы в РФ, также они должны иметь лицензии на образовательные услуги. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.
— Если лицензия включает только «досуговую деятельность», оплата занятий маткапиталом невозможна, — предупредили в ведомстве.
Средства с маткапитала можно направить на кружки и секции, художественные, спортивные, музыкальные школы, образовательные курсы, в том числе курсы иностранных языков, автошколу, а также услуги репетитора, если он оформил ИП.
Деньги сертификата можно потратить на обучение любого в семье в возрасте до 25 лет, в случае, если ребенку, в связи с появлением которого был получен маткапитал, исполнилось три года. На дошкольное образование трехлетия малыша ждать не нужно.