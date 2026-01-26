Новосибирцы могут направить маткапитал на допобразование ребенка

Жители Новосибирской области могут направить средства с материнского капитала не только на основное, но и дополнительное образование детей. Правда, для этого должны быть соблюдены некоторые условия: обучающая организация или ИП должны быть зарегистрированы в РФ, также они должны иметь лицензии на образовательные услуги. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.