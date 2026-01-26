Трамвай № 417 в Нижнем Новгороде запустят в полном объеме к концу 2026 года

В Нижнем Новгороде определили сроки полного восстановления трамвайного маршрута № 417. Об этом сообщили представители ЦРТС, отвечая на вопросы нижегородцев в соцсетях. Запустить движение по всей линии планируется к концу 2026 года.
Согласно озвученным планам, возвращать трамвай на линию будут поэтапно. Сначала специалисты откроют движение от парка имени 1 Мая до улицы Аксакова, после чего приступят к работам на отрезке от улицы Игарской до Северной проходной. Когда все участки будут готовы, трамваи № 417 снова свяжут районы по привычной схеме.