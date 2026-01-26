Центр занятости населения Пермского края обрел нового руководителя

Центр занятости вновь сменил руководителя.
Центр занятости населения Пермского края возглавила Алла Тимофеева. Пока она работает в статусе исполняющей обязанности руководителя.
«Исполняющим обязанности руководителя ГКУ “Центр занятости населения Пермского края” назначена Алла Тимофеева. На этом посту она заменила Марину Шехмаметьеву, вступившую в должность в декабре прошлого года», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
До Шехмаметьевой ЦЗН с 2022 года возглавляла Ольга Баклушина. Новый руководитель Алла Тимофеева ранее работала в Центре занятости на должности начальника отдела рекрутинга и организации целевого набора.