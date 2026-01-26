Франция поможет Узбекистану с подготовкой 100 хирургов

Проект по подготовке хирургов рассчитан до 2030 года. Ожидается, что узбекистанских врачей будут готовить в лучших медцентрах Франции.
Также стороны договорились направить пять специалистов из РУз по лечению рака молочной железы на месячное обучение в Центр Поля весной нынешнего года.
Помимо этого, в Ташкенте планируется открыть первый онкоцентр под брендом Gustave Roussy International. Медучреждение специализируется на лечении рака, научных исследованиях и обучении врачей, объединяя клинику и науку.
Ожидается, что весной этого года столицу Узбекистана посетит делегация Gustave Roussy International для обсуждения запуска проекта.
