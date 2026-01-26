Ричмонд
Франция поможет Узбекистану с подготовкой 100 хирургов

Минздрав Узбекистана подписал протокол с Французской национальной академией хирургии и другими ведомствами. По нему Париж подготовит сотню врачей из РУз, пишет «Дунё».

Источник: Курсив

Проект по подготовке хирургов рассчитан до 2030 года. Ожидается, что узбекистанских врачей будут готовить в лучших медцентрах Франции.

Также стороны договорились направить пять специалистов из РУз по лечению рака молочной железы на месячное обучение в Центр Поля весной нынешнего года.

Помимо этого, в Ташкенте планируется открыть первый онкоцентр под брендом Gustave Roussy International. Медучреждение специализируется на лечении рака, научных исследованиях и обучении врачей, объединяя клинику и науку.

Ожидается, что весной этого года столицу Узбекистана посетит делегация Gustave Roussy International для обсуждения запуска проекта.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в 2025 году служба скорой помощи приняла 14,3 млн вызовов.