Новосибирский эксперт объяснил, как работает сервис «второй руки»

Сервис «второй руки» позволяет клиенту банка назначить доверенное лицо для контроля переводов и снятия наличных. Об этом рассказал глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, пишет Горсайт.
По его словам, обычный самозапрет на кредит не защищает от перевода средств неизвестным лицам. «Вторая рука» даёт возможность доверенному человеку подтверждать операции с деньгами, назначаемые самим клиентом.
По словам Мамута, клиент самостоятельно устанавливает порог суммы, который считает необычным — например, 20 тысяч рублей. Переводы ниже этого порога «вторая рука» не фиксирует. Также нужно указать круг доверенных лиц, которые будут получать уведомления о действиях на счёте, при этом сам счёт остаётся скрытым от посторонних.
Эксперт отметил, что сервис снижает риск мошенничества, поскольку контроль распространяется как на безналичные переводы, так и на снятие наличных в банкоматах.