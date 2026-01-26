Россияне в 2025 году стали оформлять каско на четверть чаще

Лидером по числу застрахованных легковых автомобилей по итогам года стала отечественная Lada — на нее пришлось 10% всех договоров каско. При этом спрос на страхование моделей тольяттинского автопроизводителя продолжил ускоряться: за год число полисов увеличилось на 85%.