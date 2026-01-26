Глава Башкирии обратил внимание на проблему с дорогами в Янауле

«В Янаул как-то приятно приезжать, такой благоустроенный и хороший город и район. Есть свои проблемы, нам надо обратить внимание на дороги там. Любовь Викторовна [Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ — прим. ред.], есть мои поручения, мне сказали, что вы собираетесь их реализовать в этом году. С главой района тоже пообщайтесь, ладно?» — сказал Радий Хабиров.