Глава Башкирии обратил внимание на проблему с дорогами в Янауле

На оперативном совещании правительства в ЦУРе он поручил министру транспорта и дорожного хозяйства взять вопрос под личный контроль.
«В Янаул как-то приятно приезжать, такой благоустроенный и хороший город и район. Есть свои проблемы, нам надо обратить внимание на дороги там. Любовь Викторовна [Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ — прим. ред.], есть мои поручения, мне сказали, что вы собираетесь их реализовать в этом году. С главой района тоже пообщайтесь, ладно?» — сказал Радий Хабиров.
Также руководитель региона поручил завершить капитальный ремонт районной больницы в Янауле, писал ранее «Башинформ».