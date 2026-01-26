Названы сроки открытия Центра настольного тенниса в Уфе

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что новый объект площадью 2 тысячи кв. метров строят в уфимском микрорайоне Затон рядом с республиканским Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой. В здании разместят спортзал со зрительскими местами на 150 человек, раздевалки, тренажерный и тренировочный залы, а также административные и вспомогательные помещения.