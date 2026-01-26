Названы сроки открытия Центра настольного тенниса в Уфе

Новый Центр настольного тенниса в Уфе откроют в 2026 году. Об этом заявил вице-премьер правительства Башкирии Руслан Хабибов на оперативном совещании в ЦУРе. Со сроками власти определились после встречи с заместителем председателя Госдумы и, по совместительству, президентом Федерации настольного тенниса РФ Александром Бабаковым.
«В декабре 2026 года запустим новый центр», — сказал министр спорта республики.
По словам Главы Башкирии Радия Хабирова, к этому событию необходимо готовить всех призеров от республики по данному виду спорта.
«У нас появляется еще одна точка на спортивном кластере региона. Очень здорово!» — подчеркнул руководитель республики.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что новый объект площадью 2 тысячи кв. метров строят в уфимском микрорайоне Затон рядом с республиканским Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой. В здании разместят спортзал со зрительскими местами на 150 человек, раздевалки, тренажерный и тренировочный залы, а также административные и вспомогательные помещения.