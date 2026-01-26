Ричмонд
Омским педагогам выделено 1,5 миллиарда рублей государственных денег

Внушительная федеральная сумма предназначена на выплаты заработной платы работникам омских районных организаций дополнительного образования.

Источник: Комсомольская правда

Пришедшие из Москвы 1,5 миллиарда рублей распределены на зарплаты действующих и будущих педагогов по районам Омской области. Внушительная сумма будет расходоваться на зарплаты в течение двух лет.

Выделенные Омской области федеральные деньги в количестве полутора миллиардов рублей предназначены не только на выплаты заработной платы работникам организаций дополнительного образования, но и на поддержку будущих педагогов. Так, порядка 21,7 млн рублей, направлено на материальное стимулирование студентов вузов, заключивших договор о целевом обучении. Эта мера охватывает 308 человек: 206 выпускников, поступивших на целевые места, и 102 студента, заключивших договоры в прошлом и 2024 годах. Размер стипендии составляет от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от курса обучения.