Омским педагогам выделено 1,5 миллиарда рублей государственных денег

Выделенные Омской области федеральные деньги в количестве полутора миллиардов рублей предназначены не только на выплаты заработной платы работникам организаций дополнительного образования, но и на поддержку будущих педагогов. Так, порядка 21,7 млн рублей, направлено на материальное стимулирование студентов вузов, заключивших договор о целевом обучении. Эта мера охватывает 308 человек: 206 выпускников, поступивших на целевые места, и 102 студента, заключивших договоры в прошлом и 2024 годах. Размер стипендии составляет от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от курса обучения.